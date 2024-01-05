На Сахалине прогнозируют сильный снег и ветер до 20 м/с

Циклон принесет непогоду в Макаровский, Долинский и Корсаковский районы

ТАСС, 5 января. Циклон принесет сильный снег, метель и ветер на побережьях до 20 м/с в три района Сахалинской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета.

"6 января 2024 года на территории Макаровского, Долинского и Корсаковского районов ночью прогнозируется местами сильный снег, метель, днем на побережьях ветер 15-20 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета", - говорится в сообщении.

В администрации муниципалитетов и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.