В России разрабатывают порядок использования домофонов для оповещения населения о ЧС

Как отметили в МЧС, специалисты работают над актуализацией нормативно-методического обеспечения

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Концепция организации оповещения населения разрабатывается в России, она будет включать в себя порядок использования домофонов для предупреждения о ЧС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Разрабатывается концепция организации оповещения населения РФ, учитывающая новые технические возможности современных средств и способов оповещения, в том числе в целях определения порядка использования домофонных систем", - сказали в пресс-службе.

В МЧС пояснили, что для некоторых домофонных систем в многоквартирных домах в настоящее время существует техническая возможность их сопряжения с системами оповещения населения. "В силу действующего законодательства органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления муниципальных образований, наделенные полномочиями по созданию систем оповещения населения, принимают решения по использованию различных технических решений в целях оповещения населения", - сказали в ведомстве.

Кроме того, как отметили в МЧС, специалисты работают над актуализацией нормативно-методического обеспечения. Работа проводится с учетом необходимости применения новых отечественных технологий.

В настоящее время МЧС оповещает население через СМС-рассылки, громкоговорители и автомобили с экранами, которые выставляются в людных местах.