В Петербурге впервые за последние пять лет откроют новую станцию метрополитена

Как сообщил вице-губернатор города Николай Линченко, открытие станции "Горный институт" произойдет уже в сентябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Новую станцию Санкт-Петербургского метрополитена откроют впервые за пять лет, "Горный институт" горожане ждут с 2019 года. Вместо озвученного ранее декабря 2024 года открытие произойдет уже в сентябре, сообщил вице-губернатор города Николай Линченко.

На вопрос журналистов о сроках открытия станции Линченко сообщил, что это может произойти не в декабре 2024 года, а к 1 сентября.

В пресс-службе АО "Метрострой Северной столицы" ТАСС сообщили, что на данный момент станция находится в высокой степени строительной готовности. Ведется отделка в ее подземной части, монтаж эскалаторов, идут работы по сооружению вестибюля.

Ранее сообщалось, что специалисты уже установили опоры и направляющие общим весом около 50 тонн для размещения механизмов, а также опустили в тоннель несколько зон будущих эскалаторов. Всего рабочим предстоит смонтировать 233 тонны оборудования. Всего в наклонном ходе "Горного института", длина которого составляет 100 м, а диаметр - 10,4 м, будут размещены четыре эскалатора. В оформлении станции используют материалы темно-зеленого и желтого цветов.

"Горный институт" станет одной из самых глубоких станций петербургского метро - строительство ведется на глубине 70 м. Длина посадочной платформы составляет 161 м, она рассчитана на состав из восьми вагонов. Максимальный суточный пассажиропоток будет достигать 97 тыс. человек.

Подземный вестибюль станции расположится на пересечении Большого проспекта В. О. и Косой линии. Станция станет третьей на Васильевском острове. Пока "Горный институт" будет конечной на "оранжевой" ветке, но в дальнейшем Лахтинско-Правобережную линию планируют продлить еще на две станции - "Гавань" и "Морской фасад" - они еще на стадии проекта.

О переносе

Совокупная протяженность эксплуатационного пути четвертой линии от станции "Дыбенко" до станции "Горный институт" составит 14,8 км. В декабре 2018 года власти города сообщили, что планируют сократить отставание от сроков строительства станции, которую должны были открыть в октябре 2019 года. Тогда, по прогнозам комитета по развитию транспортной инфраструктуры, объект должен был начать функционировать в 2021 году, однако этого так и не произошло. Позднее сроки открытия переносились еще несколько раз: сначала на 2022 год, а затем по допсоглашению контракт на строительство продлили до июля 2023 года. Но в 2021 году срок завершения работ снова был передвинут - на декабрь 2024 года.

Последний раз новые станции метрополитена в Петербурге открывали в 2019 году: "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары". Помимо "Горного института", в следующем году откроются еще две станции: "Казаковская" ("Юго-Западная") и "Путиловская". Станция "Туристская" - не позднее 2026 года. Всего к 2030 году планируется открыть 21 новую станцию метро, длина эксплуатируемых путей составит почти 160 км. В общей сложности к 2030 году в Петербурге будут работать 93 станции метрополитена.