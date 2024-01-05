Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев завоза западного энцефалита лошадей в РФ

Ситуация находится на контроле ведомства

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Случаи завоза западного энцефалита лошадей в России не зафиксированы. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"В РФ не зафиксировано случаев завоза вируса западного энцефалита лошадей, ситуация контролируемая. Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу. Для этих целей задействована АИС "Периметр", позволяющая анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению пресс-службы, в Аргентине зарегистрировано 12 случаев заражения людей западным энцефалитом лошадей, шесть из которых выявлены в провинции Санта-Фе. "Один из заболевших в этой провинции, 66-летний мужчина, проживавший в сельской местности и страдавший от диабета, скончался", - сообщили в Роспотребнадзоре со ссылкой на Минздрав Аргентины.

Западная лихорадка лошадей - это редкое заболевание, вызываемое вирусом, который распространяется через укусы комаров. Вирус также может передаваться от животного к человеку, но не между людьми. Среди симптомов отмечается лихорадка, внезапные сильные головные боли, усталость, озноб и общее недомогание, они проходят через 7-10 дней.