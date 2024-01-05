В Москве испытали прототип светофора, фиксирующего нарушения ПДД пешеходом на переходе

Как сообщил начальник столичной Госавтоинспекции Александр Быков, для создания и обеспечения эффективного применения автоматизированной системы привлечения пешеходов к административной ответственности необходимо иметь биометрические данные всех граждан

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Прототип светофора с биометрической камерой распознавания лиц, позволяющего фиксировать нарушения правил дорожного движения пешеходом на пешеходном переходе, протестировали в Москве на Бережковской набережной. Об этом сообщил начальник столичной Госавтоинспекции Александр Быков.

"На Бережковской набережной города Москвы протестирован прототип светофора с биометрической камерой для задач распознавания лиц. Фотофиксация предусматривает отображение трека перемещения пешехода и сигнала светофора. При нарушении пешеходом ПДД РФ его изображение (без идентификации) транслируется на электронное табло отображения информации, расположенное рядом с местом нарушения", - сказано в его статье, опубликованной в журнале "Безопасность дорожного движения".

При этом Быков отметил, что для создания и обеспечения эффективного применения автоматизированной системы привлечения пешеходов к административной ответственности необходимо иметь биометрические данные всех граждан. В таком случае предоставление биометрических данных должно стать обязанностью, а не правом граждан. "В этой связи для легализации искомых высокотехнологичных устройств представляется целесообразным рассмотреть перспективы изменения законодательства об административных правонарушениях, о персональных данных", - отметил начальник главка.

Кроме того, по его словам, потребуется изменение соответствующих нормативных правовых актов и национальных стандартов, что в полной мере будет соответствовать задачам, изложенным в национальных проектах.