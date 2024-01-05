В Росгвардии рекомендовали не сообщать в соцсетях о поездках на новогодние каникулы

Ведомство также дало рекомендации не делиться информацией с посторонними о своих планах, не оставлять деньги и ценные вещи в свободной доступности

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Росгвардия советует установить сигнализацию в жилье с выводом сигнала на пульт вневедомственной охраны, чтобы обезопасить квартиру или дом от воров в случае отъезда на новогодние каникулы, и не публиковать в соцсетях информацию о предстоящем отдыхе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Самый эффективный и надежный способ обезопасить свое имущество на период каникул и отпусков - это установить сигнализацию с подключением на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны, которая представлена во всех субъектах РФ", - сказали в ведомстве. Там заверили, что эти подразделения используют самые современные технические средства охраны для защиты объектов и имущества граждан от преступных посягательств.

В пресс-службе добавили, что если нет возможности заключить договор на охрану, необходимо установить надежные замки на двери и окна, не оставлять ключи от дома в местах, доступных для посторонних, и использовать таймеры на внутреннем освещении для создания впечатления присутствия в доме в момент фактического отсутствия. Также Росгвардия рекомендует не делиться информацией с посторонними о своих планах, не оставлять деньги и ценные вещи в свободной доступности, а в квартирах, расположенных на первых и последних этажах, желательно установить решетки, а также плотно закрывать шторы от посторонних глаз.

"Однако все перечисленные меры являются лишь сдерживающим фактором, не исключающим возможного проникновения в квартиру. В связи с этим Росгвардия настоятельно рекомендует всем гражданам доверить охрану своего имущества профессионалам, каким являются подразделения вневедомственной охраны", - заключили в ведомстве.