Глава Минприроды исполнил мечту мальчика из Тюмени посетить "Союзмультпарк"

Александр Козлов пригласил Савелия, его мать и младшую сестру Варвару в Москву

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполнил мечту десятилетнего Савелия из Тюмени побывать в "Союзмультпарке".

Чтобы исполнить желание Савелия, глава Минприроды пригласил мальчика, его мать и младшую сестру Варвару в Москву. В "Союзмультпарке" Савелия ждали такие приключения, как помочь Вовке из "Тридевятого царства" растопить печь, погулять по мягким крышам с Карлсоном и очутиться в кроличьей норе, в которой когда-то застрял Винни Пух.

"Акция "Елка желаний" - новогоднее чудо для детей со всей страны. Они пишут письма Деду Морозу, и каждый из нас с вами может поработать волшебником, исполнить их мечту. Это нужно, чтобы дети не переставали верить в чудеса. Особенно в такой сказочный праздник, как Новый год", - сказал Козлов.

"Союзмультпарк" площадью более 2 тыс. кв. м был открыт в Москве в феврале 2021 года. Он располагается в одном из павильонов на ВДНХ. Экспозиция павильона включает 18 мультимедийных аттракционов, созданных по мотивам отечественных мультфильмов с использованием новейших цифровых технологий.

О "Елке желаний"

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. С этого года акция проводится "Движением первых" при поддержке Росмолодежи.

Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек. Президент, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.