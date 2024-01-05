Китай впервые провел летное испытание электросамолета национального производства

Как сообщило агентство Xinhua, тестовый полет прошел в провинции Чжэцзян

ПЕКИН, 5 января. /ТАСС/. Компания China Aviation Industry General Aircraft провела первый в КНР тестовый полет самолета национального производства на электрической тяге. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его данным, испытания двухместного AG60E, разработанного указанным производителем, прошли в восточной провинции Чжэцзян. Самолет представляет собой модифицированную версию одномоторного спортивного AG60.

Новая летная машина достигает 6,9 м в длину, размах ее крыльев составляет 8,6 м. Она способна развивать скорость до 185 км/ч. Как прокомментировал разработчик, китайский проект по производству электросамолетов "стимулирует развитие стратегической отрасли, ориентированной на популяризацию низковысотных полетов".