"Ижавиа" в 2023 году выполнила на 28% больше рейсов, чем в 2022-м

На бортах авиакомпании перевезен 656 441 пассажир

ТАСС, 5 января. Число рейсов, выполненных авиакомпанией "Ижавиа" в 2023 году, выросло на 28% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщили журналистам в авиакомпании.

"АО "Ижавиа" за 2023 год выполнило 4 595 рейсов. Это на 28% больше, чем в 2022 году и на 69% превышает итог 2021 года", - отметили в авиакомпании.

По данным "Ижавиа", в 2023 году на бортах авиакомпании перевезен 656 441 пассажир. Это на 40% больше, чем в 2022 году, и вдвое больше, чем в 2021 году. Кроме того, "Ижавиа" в 2023 году перевезла 1 312,62 тонны груза и почты.

"Аэропорт Ижевск с января по декабрь 2023 года обслужил 3 831 рейс и вырос по этому показателю на 9% к 2022 году, на 26% к 2021 году", - уточнили в авиакомпании.

Перевозкой из аэропорта и обратно в 2023 году воспользовался 835 431 пассажир. "По итогам 2022 года этот показатель составил 658 846 человек (за прошедший год +27%), а в 2021 году - 544 751 человек. Таким образом, рост пассажиропотока показал более высокую динамику, чем рост числа рейсов, что является показателем увеличивающейся загрузки бортов и улучшения качества конкурентной среды", - добавили в "Ижавиа".

Аэропорт Ижевска расположен на 15 км восточнее центра города, имеет статус аэропорта федерального значения, обслуживает внутренние пассажирские и грузовые рейсы. В начале 2019 года авиаузел получила разрешение на прием Airbus А-319, A-320 и их модификации, а также А-321-100, А-321-200 и А-321-Neo, в октябре 2020 года - на прием Boeing 737-800, а в ноябре 2021 года - на прием Boeing 737-400. В сентябре 2024 года планируется запустить новый терминал. Ранее открыли для выполнения международных полетов.