Литва заявила, что изучит правовую базу запрета обучения на русском языке в госшколах

По словам министра образования, науки и спорта республики Гинтаутаса Якштаса, Литва должна последовать примеру Латвии и Эстонии

ВИЛЬНЮС, 5 января. /ТАСС/. Власти Литвы должны оценить правовые основания для постепенного отказа от русского как языка обучения в государственных школах. Об этом заявил в эфире национального радио LRT министр образования, науки и спорта республики Гинтаутас Якштас.

"Во-первых, предстоит выяснить, возможен ли такой отказ с правовой точки зрения. Если да, то надо понять, хотим ли мы что-то изменить, а затем наметить, какие это могли бы быть изменения", - сказал он.

Как утверждал министр, Литва должна последовать примеру соседних Латвии и Эстонии, которые не только отказываются от школ с русским языком обучения, но и от преподавания русского языка как иностранного.

Он не исключил, что вместо этих учебных заведений могут быть учреждены частные школы с русским языком обучения. "Такие частные школы могли бы существовать, но они все равно получали бы государственное финансирование на нужды образования. Для них было бы отменено финансирование лишь административных расходов", - отметил Якштас.

Всего в системе общеобразовательных школ Литвы обучаются около 300 тыс. учащихся. "На долю школ с русским языком обучения приходится около 15 тыс. школьников", - сообщил глава ведомства.

Министерство образования, науки и спорта планирует в течение нескольких недель подготовить предложения по переводу русских школ на обучение на литовском языке.