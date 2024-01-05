Кравцов исполнил желания двух детей в рамках акции "Елка желаний"

Ангелина Зиновьева мечтала побывать в Московском зоопарке, а Данил Кочетаев - об аэрохоккее

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов исполнил новогодние желания двух детей в рамках всероссийской акции "Елка желаний".

Шестилетняя Ангелина Зиновьева мечтала побывать в Московском зоопарке. Вместе с сестрой Лилией и матерью Наталией они приехали в Москву из Екатеринбурга. В зоопарке вместе с министром они встретились с пандой Жуи, а после для них были организованы экскурсия и знакомство с другими животными. Кравцов поздравил девочек с Новым годом, пожелал здоровья и успехов в учебе, а также передал им подарки.

Кроме того, девочки с матерью посетили международную выставку-форум "Россия", где им провели экскурсию. Они осмотрели иммерсивную выставку и экспозиции Минпросвещения в павильоне № 57, где приняли участие в мастер-классах в пространстве "Кванториума", а также встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой.

13-летний Данил Кочетаев из Оренбурга мечтал об аэрохоккее. Подарок от главы Минпросвещения Даниле доставили Дед Мороз и Снегурочка. Мальчик сыграл в и настольную игру с Дедом Морозом и заместителем министра образования Оренбургской области Ниной Гордеевой. "Хочу тоже поздравить вас с наступающим Новым годом. <…> Желаем здоровья, счастья, благополучия. Данил, тебе успехов, иди только вперед", - сказал министр.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами.