ФСИН начнет помогать готовящимся к освобождению осужденным отыскать родственников

Как отметила начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ведомства Елена Коробкова, это предусматривает закон "О пробации в РФ"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России начнет помогать осужденным, готовящимся к освобождению, отыскать родственников. Как сообщила в интервью ТАСС начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России Елена Коробкова, это предусматривает вступивший в силу с 1 января закон "О пробации в РФ" в числе мер поддержки лицам, которые после отбытия наказания могут оказаться в трудной жизненной ситуации.

"У сотрудников появится возможность оказания содействия лицам, в отношении которых применяется пробация, в розыске родственников путем направления соответствующих запросов в органы записи актов гражданского состояния, адресно-справочные бюро и иные организации", - сообщила Коробкова.

Вступивший в силу закон предусматривает, что для социальной реабилитации освобождающихся осужденных учреждения, исполняющие наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, будут оказывать "содействие осужденным в укреплении социальных связей с родственниками, лицами, оказывающими положительное влияние на поведение осужденных, трудовыми коллективами и организациями, осуществляющими образовательную деятельность, некоммерческими организациями, а также в розыске родственников и иных лиц".

Закон о пробации

С 1 января вступили в силу положения закона о пенитенциарной (для лиц, отбывающих лишение свободы или принудительные работы) и исполнительной пробации (для отбывающих другие виды наказаний, в том числе осужденных условно). Администрация учреждения, где осужденный отбывает наказание, будет готовить его к освобождению и оказывать содействие в дальнейшем трудовом и бытовом устройстве. В течение девяти месяцев до истечения срока приговора осужденный вправе обратиться с заявлением об оказании содействия уголовно-исполнительной инспекцией по месту его жительства - в трудоустройстве, получении образования, консультировании по социальным и правовым вопросам, вопросам обязательного медицинского страхования, постановке на учет в качестве безработного и другим. Еще до истечения срока наказания осужденный с его согласия может получить помощь психолога.

По словам Коробковой, ФСИН готова к реализации закона. "Службой реализован значительный комплекс мероприятий, необходимый для применения с 1 января 2024 года пенитенциарной и исполнительной пробации, включая введение в структуру ведомства соответствующих подразделений и должностей, обеспечение нормативной регламентации их деятельности, а также организацию специализированного обучения личного состава", отметила она. Во ФСИН не предполагается создать отдельную службу пробации, но в штат центрального аппарата и территориальных органов ФСИН России, а также учреждений, исполняющих наказания, введены подразделения пробации и в 2023 году в территориальные органы выделено необходимое количество личного состава.

Критерии оценки

Хотя институт пробации может применяться в отношении всех категорий осужденных, по словам Коробковой, "одним из приоритетных направлений пробации является социальная адаптация осужденных к лишению свободы после их освобождения, поскольку данная категория лиц, как правило, длительное время находится в условиях максимальной изоляции от социума". ФСИН провела опрос среди лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы и принудительных работ, из 280 тыс. опрошенных 80 тыс. изъявили желание обратиться после освобождения за оказанием содействия в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации.

"Оказание помощи лицам, в отношении которых принято решение о применении пробации, будет основываться на принципах заявительного характера и индивидуального подхода к определению форм и видов помощи в зависимости от нуждаемости", - пояснила представитель ФСИН.

"Показателем эффективности осуществления пробации и отлаженного механизма взаимодействия между субъектами пробации является соотношение численности лиц, включенных в программу пробации, к числу лиц, получивших необходимую помощь", - рассказала Коробкова.

Она подчеркнула, что успешное применение института пробации зависит напрямую не только от ФСИН, ключевая роль отведена взаимодействию и слаженной работе всех субъектов пробации, в том числе органов власти регионов посредством включения определенных мероприятий в государственные программы субъектов РФ и муниципальные программы.