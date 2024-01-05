На портале госуслуг с 2025 года появится сервис для бывших осужденных

По словам начальника управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН Елены Коробковой, ведомство наделено полномочиями по ведению единого реестра лиц

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Сервис для социальной помощи бывшим осужденным появится на портале госуслуг с 2025 года. Об этом рассказала в интервью ТАСС начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России Елена Коробкова.

С 1 января 2025 года вступает в силу вторая часть закона о пробации в РФ - о постпенитенциарной пробации, которая предусматривает создание отдельного сервиса, посредством которого бывший осужденный сможет контактировать с органами власти для решения своих социальных проблем.

"С 2025 года предполагается введение в эксплуатацию "Единого реестра лиц, в отношении которых применяется пробация". ФСИН России наделена полномочиями по ведению единого реестра лиц", - сообщила Коробкова.

Постпенитенциарная пробация предусматривает введение индивидуальных программ пробации для бывших осужденных, которые после наказания могут оказаться в трудной жизненной ситуации. В индивидуальную программу может включаться консультирование по социальным и правовым вопросам, помощь в трудоустройстве, получении образования, постановки на пенсионный учет, получение медицинских услуг по ОМС и другим вопросам для ресоциализации бывшего осужденного.

Посредством единого реестра пробации ФСИН будет взаимодействовать с региональными и муниципальными органами власти и учреждениями, которые могут помочь в решении бытовых и социальных проблем бывшего осужденного (программа пробации может длиться до одного года), а также в режиме онлайн отслеживать реализацию мероприятий социальной поддержки. Бывший осужденный, в отношении которого применяются меры пробации, сможет обращаться к органам власти и учреждениям через этот сервис на портале госуслуг. Кроме того, сотрудники уголовно-исполнительных инспекций обеспечат бывшим осужденным бесплатный доступ к единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России", в том числе посредством портала госуслуг.