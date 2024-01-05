Белорусские таможенники не дали россиянину вывезти в Литву раритетный советский автомобиль

Они начали административный процесс в отношении гражданина России

МИНСК, 5 января. /ТАСС/. Белорусские таможенники начали административный процесс в отношении гражданина РФ, пытавшегося незаконно вывезти в Литву раритетный советский автомобиль ЗиС-110. Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии.

"Раритетное авто 1947 года выпуска пытались вывезти из Беларуси без необходимых документов. Незаконный вывоз транспортного средства, являющегося культурной ценностью, выявили гродненские таможенники в пункте пропуска "Каменный Лог", - говорится в сообщении.

Следовавший на машине в Литву гражданин России при прохождении таможенного контроля выбрал "зеленый коридор", подтвердив, что у него отсутствуют товары, подлежащие обязательному декларированию. "Машина была выпущена в 1947 году, а транспортные средства, произведенные до 1 января 1951 года, относятся к категории культурных ценностей. При перемещении таких автомобилей через таможенную границу их необходимо в обязательном порядке декларировать, а также иметь при себе специальный разрешительный документ - решение Коллегии Евразийской экономической комиссии <...> "О мерах нетарифного регулирования", - отметили в ГТК.

Минкультуры Белоруссии в ответ на запрос подтвердило, что транспортное средство относится к категории культурных ценностей. "Стоимость незадекларированного раритетного авто составила порядка 610 тыс. [белорусских] рублей (около 17,2 млн рублей по текущему курсу Национального банка Белоруссии - прим. ТАСС)", - проинформировали в таможенном ведомстве.

"В отношении гражданина России Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь ("Недекларирование либо представление недостоверных сведений о товарах"). Санкцией статьи предусмотрен штраф до 30% стоимости незадекларированного товара", - сообщили в ГТК.