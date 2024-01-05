Собянин: в Москве в 2024 году планируют создать 16 объектов здравоохранения

Мэр столицы также добавил, что в их число вошли два флагманских центра - в ГКБ им. В. М. Буянова и в ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Обновление 140 зданий медицинских учреждений планируется начать в Москве в 2024 году в рамках программы модернизации амбулаторного звена. Также в столице планируется открыть 16 новых медицинских объектов, среди которых больничные корпуса, поликлиники и станция переливания крови, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы продолжим реализацию второго этапа программы модернизации амбулаторного звена: предстоит привести в порядок еще 140 зданий. И я надеюсь, что некоторые из них вновь откроются уже в 2024 году. Также в городе появятся 16 новых медицинских объектов - больничные корпуса, поликлиники, лаборатории, подстанция скорой помощи и станция переливания крови", - написал Собянин в своем блоге.

Он рассказал, что среди запланированных к вводу в эксплуатацию два флагманских центра - в ГКБ им. В. М. Буянова и в ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова.

Кроме того, по словам Собянина, в 12 приемных отделениях 11 стационаров проводится капремонт. После завершения работ оказание экстренной помощи во взрослых многопрофильных больницах будет организовано по тем же принципам, что и в новых флагманах городских больниц.

Мэр сообщил, что с сентября 2018 года в Москве в рамках программы модернизации инфраструктуры медучреждений было построено 55 медицинских объектов и проведена реконструкция 264 зданий стационаров, поликлиник и других организаций сферы здравоохранения.