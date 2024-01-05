Фонд "Компас" в 2024 году займется защитой китов на Ямале и лошадей на Ставрополье

В попечительский совет фонда входят председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин и глава Росприроднадзора Светлана Радионова

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Фонд "Компас" намерен в 2024 году запустить несколько программ по сохранению редких видов животных: китов-белух на Ямале, дроф в Калмыкии, лошадей терской породы на Ставрополье. Об этом сообщила ТАСС директор фонда Татьяна Ковалева.

"Наша основная задача на 2024 год - это максимально расширить количество программ по восстановлению биоразнообразия. У нас сейчас есть проекты по каспийскому тюленю, манулу в Бурятии, белому медведю на Чукотке. Несколько у нас в разработке: белухи на Ямале, дрофы в Калмыкии, терские лошади на Ставрополье. Это исконно русская порода и она ничем не хуже арабских скакунов", - сказала Ковалева.

По ее словам, таких программ фонду нужно как можно больше. В настоящее время ведутся переговоры с заповедниками и национальными парками о расширении списка подопечных животных. При этом речь идет о животных, большинство из которых не входят в федеральный проект по сохранению редких видов нацпроекта "Экология".

Фонд "Компас" учрежден в июне 2022 года как первый национальный экологический фонд. В попечительский совет фонда вошли председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин и глава Росприроднадзора Светлана Радионова.