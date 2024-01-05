Прокуратура Подмосковья проводит проверку после перебоев в оказании коммунальных услуг

Кроме того, прокуратурой контролируются сроки проведения работ по восстановлению подачи электроэнергии

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку в связи перебоями в предоставлении подачи электроэнергии, тепла и водоснабжения в Московской области.

Об этом сообщили в надзорном ведомстве Московской области.

"Прокуратура Московской области организовала проверку исполнения жилищного законодательства в связи с перебоями в предоставлении коммунальных услуг на территории региона", - говорится в сообщении.

Городским и районным прокурорам в рамках надзорных мероприятий поручено оценить деятельность ресурсоснабжающих организаций, в том числе по обеспечению надлежащего технического состояния трансформаторных подстанций, систем отопления и водоснабжения. "В связи с нарушением правил предоставления коммунальных услуг прокурорами в адрес руководителей ресурсоснабжающих организаций внесены представления, рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях", - добавили в надзорном ведомстве.

Кроме того, прокуратурой контролируются сроки проведения работ по восстановлению подачи электроэнергии, тепла и водоснабжения жителям многоквартирных домов, а также порядок начисления гражданам платы за коммунальные ресурсы в соответствии с полученным объемом.

Ранее глава Подольска Григорий Артамонов сообщил, что завершены аварийно-восстановительные работы на теплотрассе в городе.