В Ульяновске из-за морозов отменили новогодние мероприятия на Соборной площади

При этом резиденция Деда Мороза продолжит свою работу

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Новогодние мероприятия, запланированные на 5 января на Соборной площади Ульяновска, отменены из-за морозов. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации города.

"В связи с низкой температурой воздуха новогодняя праздничная программа на Соборной площади, запланированная с 12:00 до 20:00, отменяется. Также отменены мероприятия на свежем воздухе в парках города", - отмечается в сообщении.

По информации областного гидрометцентра, в ночь на 5 января, а также утром в пятницу местами в регионе был мороз до минус 32 градусов. Согласно прогнозам, в течение дня температура составит минус 20-23 градуса. Сейчас в Ульяновске 22 градуса мороза.

Администрация Ульяновска сообщает, что резиденция Деда Мороза на Соборной площади 5 января продолжит свою работу. Кроме того, пройдут занятия "Зимняя академия" в детских школах искусств. Во дворце культуры "Руслан", киноконцертном комплексе "Современник" и доме культуры "Строитель" состоятся детские новогодние представления.

По данным ГУ МЧС по Ульяновской области, аномально холодная погода в регионе сохранится по 9 января, при этом среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 9 и более градусов. В свою очередь, ГУ МЧС по Нижегородской области сообщает, что в период с 6 по 9 января на территории региона сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на семь и более градусов ниже климатической нормы. По информации Удмуртского гидрометцентра, ночью 6 января местами по республике ожидается температура минус 30-36 градусов. ГУ МЧС по Удмуртии рекомендует жителям региона по возможности не выходить на улицу.