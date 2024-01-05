В МЧС предупредили о сохранении аномально холодной погоды в Москве с 6 по 8 января

Ведомство рекомендует не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этих целей электроприборы, а также не допускать перегрузки в электрической сети

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сохранении аномально холодной погоды с 6 по 8 января. Об этом ТАСС сообщили в столичном главке ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 6 по 8 января в городе Москве сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-15 градусов ниже климатической нормы", - сказали в пресс-службе.

В МЧС в связи с опасными явлениями рекомендует не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этих целей электроприборы, а при использовании электрообогревателей не допускать перегрузки в электрической сети. Также нельзя оставлять их без присмотра. "Не оставляйте детей одних в помещении с включенными нагревательными приборами", - призвали в МЧС.