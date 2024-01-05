Синоптики продлили оранжевый уровень опасности в Московском регионе до 7 января

Оранжевый уровень является предпоследним в колористической шкале метеопредупреждений

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Синоптики Гидрометцентра РФ продлили действие в Московском регионе оранжевого уровня погодной опасности из-за сильных морозов. Ранее он действовал до полуночи 6 января, теперь - до 12:00 мск 7 января.

"Аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-15 градусов ниже климатической нормы", - говорится в пояснении метеорологов. Оранжевый уровень является предпоследним в колористической шкале метеопредупреждений и символизирует опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий.

Согласно прогнозам синоптиков, в течение дня в Москве и области вероятен небольшой снег, температура воздуха в столице ожидается на уровне минус 18 градусов, по области - до минус 21 градуса. Ветер будет дуть северо-восточный и восточный со скоростью 5-10 м/с, на дорогах гололедица. Предстоящей ночью, на 6 января, метеорологи не исключают снег при температуре воздуха до минус 20 градусов в столице и до минус 22 градусов в Подмосковье. В отдельных районах, согласно прогнозу, столбики термометров могут опускаться до 27 градусов. Днем 6 января в Москве ожидается не ниже минус 16 градусов, по области - до минус 18 градусов.

По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, пик холодной погоды пришелся в Москве и Подмосковье на среду и четверг, теперь морозы начнут немного слабеть. В беседе с корреспондентом ТАСС он заметил, что с 5 по 8 января температура днем будет варьироваться в диапазоне от 14 до 23 градусов. При этом, подчеркнул Вильфанд, самым теплым днем станет суббота, 6 января, а самым холодным - 7 января, воскресенье.

Ранее сообщалось, что самой холодной точкой на карте Московского региона вторую ночь подряд становится город Клин и его окрестности, где только минувшей ночью столбики термометров опускались до минус 32,5 градуса. Позапрошлой ночью, со среды на четверг, там фиксировалось минус 31,9 градуса.