Суд обязал Google разблокировать аккаунты Пятого канала на YouTube

Доступ к ним на видеохостинге был закрыт с марта 2022 года

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы обязал Google разблокировать четыре аккаунта российского Пятого канала на YouTube, доступ к которым на этом видеохостинге закрыт с марта 2022 года. Об этом сказано в тексте соответствующего решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Суд решил признать недействительным односторонний отказ общества с ограниченной ответственностью "Гугл" и Google LLC от исполнения условий использования путем блокировки предоставления доступа к каналам акционерного общества "Петербург" для пользователей YouTube: Пятый канал Мультиблог, Пятый канал live, Пятый канал stream, Пятый канал. Новости. Обязать общество с ограниченной ответственностью "Гугл" и Google LLC восстановить доступ пользователей к просмотру указанных каналов акционерного общества "Петербург" в YouTube", - сказано в документе. Также суд постановил взыскать с "Гугл" и Google LLC солидарно неустойку на случай неисполнения решения суда в размере 100 тыс. рублей за каждый день неисполнения решения суда.

При этом в Google LLC с таким решение не согласились и обжаловали его сначала в Девятом Арбитражном апелляционном суде, а затем - в Арбитражном суде Московского региона. Однако оба оставили решение первой инстанции в силе.

Как следует из материалов дела, АО "Петербург" обратилось в суд с требованием разблокировать на YouTube принадлежавшие компании Пятый канал Мультиблог, Пятый канал live, Пятый канал stream, Пятый канал. Новости. Представители Google, которому принадлежит этот видеохостинг, явились в суд и требовали отклонить иск, мотивируя свою просьбу в том числе и тем, что этот конфликт не может быть рассмотрен российскими судами в силу того, что ограничения на доступ к каналам было наложено в связи с международными санкциями. Суд с этим доводом не согласился. Согласно его решению, нет гарантий того, что спор на территории иностранного государства будет справедливым и беспристрастным.

Кроме этого, согласно решению суда, блокировка аккаунтов нарушает всеобщую декларацию прав человека и конвенцию "О защите прав человека и основных свобод".

В марте 2022 года Google решил приостановить работу каналов российских на YouTube. Среди них оказались Первый канал, Россия 1, Россия 24, ТНТ, НТВ, RT, Москва 24, РБК и Пятый канал. Причиной этого в компании назвали государственное финансирование этих медиа, а также публикациям ими материалов об СВО на Украине.