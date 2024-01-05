На выставке "Россия" четырехмиллионный гость получил сертификат на посещение виноделен

Министерство сельского хозяйства также организовало для жительницы Тулы экскурсию по мультимедийной выставке "Путь зерна" и дегустацию блюд из российских продуктов

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Дарья Молодцова из Тулы стала четырехмиллионным посетителем международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Ей вручили сертификат на посещение лучших виноделен страны и туристическую поездку в Краснодарский край, сообщили в пресс-службе выставки.

"От АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Дарья получила подарки: сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников России и туристическую поездку по Краснодарскому краю", - рассказали в пресс-службе.

Дарья Молодцова приехала на выставку вместе с мужем Владимиром и друзьями. "Я даже не знаю, что сказать. Это не передать словами. Мы ехали на выставку спонтанно. Это невероятно, мы очень рады - это прекрасный новогодний подарок", - сказала она.

Министерство сельского хозяйства организовало для четырехмиллионного гостя экскурсию по мультимедийной выставке "Путь зерна", а также дегустацию блюд из российских продуктов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.