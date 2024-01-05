В Абхазии отмечают 31-ю годовщину операции по освобождению Сухума от войск Грузии

В этом наступлении погибли 37 абхазских бойцов

СУХУМ, 5 января. /ТАСС/. Руководство и личный состав Министерства обороны Абхазии, ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов возложили цветы к Мемориалу славы в честь 31-й годовщины январской операции по освобождению Сухума от войск Госсовета Грузии. В этом наступлении погибли 37 абхазских бойцов, более 100 были ранены.

"5 января 1993 года, 31 год назад, Вооруженные силы Абхазии предприняли попытку освобождения столицы - города Сухум и отвлечения основных сил противника на восточном направлении, где в эти дни шли ожесточенные бои с войсками Госсовета Грузии. Военная операция не увенчалась успехом, однако удалось совершить отвлекающий маневр, и противник, отказавшись от наступления на город Ткуарчал и близлежащие села, перебросил войска на Гумистинский рубеж", - говорится в заявлении ветеранской организации "Аруаа" ("Воины"), сделанном в связи с отмечаемой датой.

В заявлении подчеркивается, что "героический подвиг погибших тогда бойцов невозможно забыть, их имена вписаны золотыми буквами в новейшую историю независимой Абхазии". "Благодаря доблести, отваге и храбрости наших воинов и добровольцев под руководством великого главнокомандующего Владислава Ардзинбы 30 сентября 1993 года, одержав победу над грузинскими войсками, Республика Абхазия стала свободной и независимой. Вечная память и вечная слава героям Апсны (Абхазии)", - говорится в заявлении ветеранов.

Грузино-абхазская война длилась 413 дней и завершилась изгнанием войск Госсовета Грузии с территории Абхазии 30 сентября 1993 года и победой Абхазии. Со стороны Абхазии в войне погибли около 3 тыс. бойцов и мирных граждан, более 200 человек пропали без вести, около 5 тыс. были ранены. На помощь Абхазии во время войны пришли добровольцы из республик Северного Кавказа и других городов России, Южной Осетии, представители абхазской диаспоры Турции, Сирии, Иордании.