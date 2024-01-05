На дорогах Москвы в 2023 году появилось около 40 выделенных полос

В городе также появилось около 30 новых маршрутов общественного транспорта

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Почти 40 выделенных полос и около 30 новых маршрутов общественного транспорта появилось в Москве в прошлом году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"В прошлом году специалисты модернизировали трассы, по которым проходит свыше 180 действующих маршрутов, ввели 37 новых выделенных полос и установили 1 800 остановок", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что с начала прошлого года в автопарки поступило более 350 электробусов. Ожидается, что в 2024 году город получит еще свыше 820 единиц такого транспорта.

"Сеть маршрутов городского наземного транспорта постоянно расширяется и улучшается. После открытия двух парков для электробусов - "Митино" и "Салтыковка" - экологичный транспорт вышел на улицы северо-запада и востока", - привели в материале слова мэра Москвы Сергея Собянина.

В сообщении также говорится, что в прошлом году в столице появилось 30 новых маршрутов автобусов и электробусов. "Жители 53 районов Москвы и шести городов Подмосковья совершили на них около пяти миллионов поездок", - поясняется в тексте.