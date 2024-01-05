В России появится платформа с переводами произведений русской классической литературы

Президент Владимир Путин ждет доклад об исполнении поручения до 15 мая

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил создать платформу, на которой будут размещены переводы на иностранные языки произведений русской классической литературы XIX-XX веков.

"Представить предложения по созданию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет открытой цифровой платформы для размещения переводов на иностранные языки произведений русской классической литературы XIX-XX веков", - говорится в перечне поручений по итогам пленарного заседания IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Ответственными за исполнение поручения назначены главы Минцифры, Минкультуры и МИД РФ Максут Шадаев, Ольга Любимова и Сергей Лавров при участии Института русской литературы Российской академии наук. Доклад об исполнении поручения Путин ждет до 15 мая.