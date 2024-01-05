Премьер Греции открыл для посещений площадку царского дворца Древней Македонии

Кириакос Мицотакис также подчеркнул, что с 7 января для широкой публики открываются отреставрированные развалины дворца царя Филиппа II

АФИНЫ, 5 января. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис открыл археологическую площадку с отреставрированными развалинами царского дворца IV века до нашей эры античного города Эги, первой столицы Древней Македонии. Развалины Эги находятся недалеко от Салоник близ городка Вергина, где в 1997 году на месте обнаруженного захоронения македонского царя Филиппа II (382-336 годы до нашей эры) и других гробниц был открыт подземный музей.

Премьер подчеркнул на церемонии, что с 7 января открываются для широкой публики отреставрированные развалины дворца царя Филиппа II после длительной реставрации, проведенной министерством культуры. Мицотакис отметил, что находится под глубоким впечатлением от проведенной работы. "Это проект имеет не только культурный, но и национальный характер, поскольку он подтверждает историческую греческую принадлежность Македонии на протяжении веков и позволяет превратить данный регион в культурный полюс [притяжения], смею сказать, мирового масштаба", - сказал глава правительства.

По словам Мицотакиса, Александр Македонский, ставший царем после убийства в Эги его отца Филиппа II, начал свой завоевательный "поход, который превратил известный тогда мир в греческий, что, по сути, было первым выражением тогдашней глобализации". "То, что мы делаем сейчас, я считаю, является событием мирового значения, очень большого международного масштаба. И неслучайно год назад я снова оказался в этом месте на открытии нового музея в Эги, который уже за первые 11 месяцев своей работы продемонстрировал очень динамичную работу. Это центральный пункт, вокруг которого разворачивается большая, по меркам Греции, археологическая площадка с гробницей Филиппа II, обнаруженной в результате уникальных раскопок, проведенных греческим археологом Манолисом Андроникосом (1919-1992).

Решение о начале реставрации развалин царского дворца в Эги было принято Центральным археологическим советом Греции еще в 2014 году. Совет дал тогда "зеленый свет" на архитектурное исследование на предмет работ по укреплению и реставрации восточного и северного крыла главного здания дворцового комплекса. С восточной стороны фасада дворца когда-то находились две впечатляющие галереи - первые полностью разработанные двухэтажные аркады греческого архитектурного стиля со скамьями, за которыми могли сидеть по меньшей мере 120 человек. Тут был монументальный вход "Пропилеон", через который входили более 3,5 тыс. приближенных к царскому дворцу македонцев, чтобы направиться в "перистиль" - открытое пространство, окруженное с четырех сторон крытой колоннадой. Там была рыночная площадь и место собраний - "агора", являвшаяся "сердцем" дворца.

Дворец города Эги был главным объектом "градостроительной программы" македонского царя Филиппа II, правившего с 359 года до нашей эры. Филипп II вошел в историю больше как отец Македонского, хотя осуществил наиболее трудную, первоначальную задачу укрепления Македонского государства и фактического объединения Греции в рамках Коринфского союза. В дальнейшем его сын воспользовался сильной, закаленной в боях армией, сформированной Филиппом, для создания своей необъятной империи, распавшейся после его смерти. Дворец Эги был "колыбелью" династии Филиппа II и, по оценкам ученых, был окончательно построен до 336 года до нашей эры. Сооруженное на возвышенности холма огромное здание было самым большим в античной Греции, превосходя по размерам в три раза афинский Парфенон. Этот символ был виден чуть ли не со всей территории древней Македонии. Дворцовый комплекс, первый этаж которого занимал площадь 9 250 кв. м (а большая его часть являлась двухэтажной), был фундаментальнее, чем эллинские дворцы древнегреческих полисов Димитриада и Пергам.

Новаторский дворец

По словам археологов, дворец Эги был "невиданным по тем временам, абсолютно революционным и новаторским". Его автором был некий архитектор, возможно, сам Питеос, известный своим участием в строительстве городских зданий, а также вкладом в эволюцию градостроительства и теории пропорций. Дворец, построенный для Филиппа II, фактически послужил оригинальным прототипом для дворцовых зданий всех последующих царей древнего эллинистического мира и за его пределами.

Развалины Эги находятся недалеко от кургана с царскими гробницами в Вергине, превращенного ныне в музей. Три гробницы, одна из которых, как предполагают, принадлежит Филиппу II, были обнаружены в 1977-78 годах археологом Манолисом Андроникосом. В царском захоронении были найдены уникальные украшения, золотой ларец с 16-конечной македонской звездой, а также золотой обруч - царская диадема, датируемая примерно 350-325 годами до нашей эры и позволявшая сделать вывод о принадлежности гробницы Филиппу II - единственному царю, правившему в тот период.

Филипп II был убит в Эги на свадьбе своей дочери в 336 году до нашей эры одним из своих телохранителей Павсанием. Македонский, взявший после смерти отца бразды правления в свои руки, прославился своим полководческим талантом. Он не раз разбивал персов, совершил азиатский поход, завоевал земли до реки Инд, создав крупнейшую мировую монархию древности. Хотя еще во времена Филиппа македонцы переместили свою столицу из Эги в Пеллу, они продолжали хоронить умерших членов царской династии в Эги.