Крым в 2023 году посетили 5,2 млн туристов

Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, это на 20% меньше, чем в 2022 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 января. /ТАСС/. Количество туристов, посетивших Крым в 2023 году, составило 5,2 млн человек, что на 20% меньше, чем в 2022 году. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"По данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, на 1 января количество отдыхающих за 2023 год составило 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года. Из них 58% прибыло по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 28% - на поездах, 14% - по сухопутному маршруту через новые территории Российской Федерации", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, в период январских праздников отдохнуть в Крыму планируют порядка 180 тыс. гостей.

"Средняя загрузка работающих в праздничные дни отелей и санаториев составляет более 60%, загрузка ведущих курортных комплексов с развитой туристической инфраструктурой - 95% и выше", - отметил глава Крыма, добавив, что туристическая отрасль Крыма "справляется со всеми сложностями" несмотря на существующие логистические ограничения.