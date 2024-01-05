Хайнань вручил сертификаты специалистов по чаю 13 иностранцам

В их числе было несколько россиян

ХАЙКОУ /Китай/, 5 января. /ТАСС/. Колледж авиации и туризма города Санья (южное побережье китайской провинции Хайнань) на этой неделе вручил сертификаты специалистов по чаю 13 иностранным гражданам, в том числе нескольким россиянам. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По сведениям издания, прецедентов выдачи учебными заведениями Хайнаня таких документов представителям других стран еще не было. Экзамены, в которых приняли участие 20 иностранцев, прошли после завершения программы по изучению чайной культуры и технологий, организованной в колледже во второй половине 2023 года.

Как заявила одна из российских учащихся, получивших базовый сертификат, она планирует продолжить изучение этой специальности и в перспективе надеется повысить свой статус до специалиста продвинутого, а также высокого уровня. Таким образом, как отмечается, Хайнаньский порт свободной торговли сделал еще один шаг в развитии открытого механизма по оценке востребованных иностранных специалистов.

По словам доцента Линь Цзюань, которая преподает в Санье предмет "изучение чая", китайская чайная культура привлекает все больше профессионалов из-за рубежа. Предполагается, что активизация международного сотрудничества в этом направлении стимулирует продвижение перспективных инновационных проектов.