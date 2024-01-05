В ДНР к концу 2024 года установят первые комплексы видеофиксации дорожной обстановки

Как сообщил ТАСС зампред регионального правительства Владимир Ежиков, предварительная стоимость реализации проекта составит порядка 530 млн рублей

ДОНЕЦК, 5 января. /ТАСС/. Комплексы видеофиксации дорожной обстановки в Донецкой Народной Республике (ДНР) планируют установить до конца 2024 года. Об этом сообщил ТАСС зампред регионального правительства Владимир Ежиков.

"Первые комплексы видеофиксации дорожной обстановки в регионе могут появиться уже во второй половине - в конце 2024 года", - сказал зампред.

Он уточнил, что системы видеоконтроля сначала будут установлены на наиболее проблемных и потенциально опасных участках дорог, которые уже определены и согласованы с ГИБДД. Всего планируется оборудовать более 100 локаций.

По информации зампреда, предварительная стоимость реализации проекта составит порядка 530 млн рублей.