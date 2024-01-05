Хуснуллин провел в ДНР совещание по развитию региона

Вице-премьер РФ уточнил, но на нем обсуждалась программа строительства

ТАСС, 5 января. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провел совещание по развитию региона в Донецкой Народной Республике (ДНР), во время которого обсуждалась программа строительства. Кроме того, вице-премьер осмотрел социальные объекты.

"Провел совещание по социально-экономическому развитию региона, где рассмотрели программу строительства, ИЖС, дорожное строительство и исполнение бюджета", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ проходит День Донецкой Народной Республики, где в рамках круглого стола обсудили некоторые темы, включая потенциал предприятий-участников свободной экономической зоны и ипотечное строительство.

Во время визита в ДНР Хуснуллин ознакомился с ходом восстановления жилых домов и осмотрел социальные объекты. "В больнице интенсивного лечения Мариуполя, где в месяц принимают по 15 000 пациентов, без прерывания лечебного процесса установили новое оборудование для проведения МРТ и КТ. За январь должны успеть поставить ангиографические комплексы. Помещения для них отремонтированы", - добавил он.

По его словам, восстановление Приморского парка под контролем "Единого заказчика" планируют завершить к июню. "Сейчас здесь ведутся работы второго этапа: реконструируют набережную и обустраивают пляжную зону с местами для отдыха, спорта и рыбалки. Обратил внимание, что здесь важно установить хороший свет и обеспечить безопасность, потому что рядом проложены ж/д пути", - рассказал Хуснуллин.