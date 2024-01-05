В Польшу за сутки выехало рекордное количество машин из Калининградской области

Пункт пропуска "Мамоново-2" пересекли 646 автомобилей с иностранными номерами

КАЛИНИНГРАД, 5 января. /ТАСС/. Больше 640 легковых автомобилей с иностранными номерами выехали из Калининградской области в Польшу через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Мамоново-2" за прошедшие сутки. Это является рекордом за такой период, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Калининградской областной таможни Оксана Иванова.

"На МАПП "Мамоново-2" установлен рекорд по количеству машин, пересекших его за сутки. Из Калининградской области в Польшу выехали 646 автомобилей с иностранными номерами", - сказала Иванова.

Всего с 1 января по 5 января текущего года из Калининградской области в Польшу выехали 2 079 автомобилей. На пункте пропуска для автомобилей работают пять полос, на оформление одной машины уходит порядка двух минут. В 09:00 5 января перед пунктом пропуска стояли 40 легковых автомобилей, уточнила собеседница агентства.

Схожий рекорд был зарегистрирован на этом участке российско-польской границы 24 декабря 2023 года, но тогда более 640 автомобилей с иностранными номерами за сутки въехали в Калининградскую область, добавила представитель Калининградской таможни. "Сейчас иностранцы, въезжавшие в РФ через Калининградскую область в декабре, возвращаются обратно в Евросоюз", - сказала она, добавив, что в большинстве это русскоязычные немцы, навещавшие родных и друзей в России в дни новогодних каникул.

Калининградскую область многие используют как транзитный регион, приезжая туда на автомобиле, оставляя его на долгосрочной стоянке и отправляясь далее в Москву, Санкт-Петербург и другие города самолетом или поездом, добавила собеседница агентства.

На российско-польской границе в Калининградской области также работает МАПП "Багратионовск", но на нем нет очередей ни на выезд из области, ни въезд в нее. Еще два пункта пропуска - "Мамоново-Гроново" и "Гусев-Голдап" - были закрыты по решению польского правительства, уточнила руководитель пресс-службы Калининградской областной таможни.