Литовская таможня с 6 января двое суток не будет обслуживать машины с грузами

Калининградская областная таможня рекомендовала отправителям грузов учитывать это при перемещении транспортных средств через многосторонний автомобильный пункт пропуска "Чернышевское"

КАЛИНИНГРАД, 5 января. /ТАСС/. Литовская таможня предупредила, что 6 и 7 января не будет обслуживать машины с грузами. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы РФ.

"По информации с сайта Литовской таможни с 08:00 6 января в течение двух суток литовские таможенники будут пропускать только порожние грузовые транспортные средства, легковые автомобили и пешеходов", - говорится в сообщении.

Калининградская областная таможня рекомендовала отправителям грузов учитывать эту информацию при перемещении транспортных средств через многосторонний автомобильный пункт пропуска "Чернышевское".

"Чернышевское" - единственный из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой в Калининградской области, который продолжает обслуживать легковой и грузовой транспорт. Два закрыты, еще один в городе Советске пропускает через границу пешеходов из-за ограниченных возможностей моста королевы Луизы, открытого в 1907 году.