В ДНР учредят медаль за освобождение Марьинки

Как сообщил журналистам глава региона Денис Пушилин, законопроект внесен в народный совет республики

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Медаль за освобождение Марьинки появится в Донецкой Народной Республике (ДНР), соответствующий законопроект внесен в народный совет республики. Об этом сообщил журналистам глава региона Денис Пушилин.

"Сегодня внесен законопроект об учреждении награды - медали ДНР за освобождение Марьинки", - сказал он.

Пушилин отметил, что будет справедливо наградить этой медалью всех бойцов, участвовавших в освобождении города.

По словам главы ДНР, несколько дней назад он общался с журналистом Владимиром Соловьевым, который передал ему слова военнослужащих, интересовавшихся, будет ли учреждена медаль за взятие Марьинки.

25 декабря 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу в докладе президенту Владимиру Путину сообщал, что Вооруженные силы РФ, освободив Марьинку в ДНР, существенно отодвинули артиллерию Вооруженных сил Украины (ВСУ) от Донецка, что позволяет более эффективно защищать город от ударов. Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал, что украинские войска отступили из Марьинки.