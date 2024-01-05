В Сочи из-за непогоды открыли только треть горнолыжных трасс

На территории города-курорта действует штормовое предупреждение

ТАСС, 5 января. Только треть всех имеющихся горнолыжных трасс в Сочи доступна для катания, остальные закрыты из-за сильного снегопада в горах, на территории города-курорта действует штормовое предупреждение. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Сочи Алексей Копайгородский.

"Сегодня в Сочи открыто 55 км горнолыжных трасс - треть от их общего числа. Остальные временно недоступны для обеспечения безопасности отдыхающих, в горах интенсивно идет снег. С учетом штормового предупреждения о сильных осадках и подъеме уровня рек все наши службы дежурят в усиленном режиме", - написал Копайгородский.

По его словам, в разных точках города рассредоточены около 300 единиц техники и порядка 1 тыс. работников экстренных служб. В горном кластере сформирован запас противогололедных материалов.

"Все социальные объекты, транспорт и предприятия ЖКХ работают штатно. Локальные повреждения на сетях оперативно ликвидируют", - отметил глава города, добавив, что, несмотря на непогоду, в Сочи сейчас отдыхают одновременно 122 тыс. туристов.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю ранее сообщили, что на территории города Сочи объявлено экстренное предупреждение в связи с возможным подъемом уровня рек, в том числе до неблагоприятных отметок, а также опасностью схода селей в горах.