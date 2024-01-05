Победителем проекта "Классная тема!" стала учитель химии из Липецка

В качестве приза Екатерина Сигарева получила возможность создать авторскую программу на федеральном телеканале

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Победителем второго сезона федерального проекта "Классная тема!" стала преподаватель химии из Липецка Екатерина Сигарева, в качестве приза она получила возможность создать авторскую программу на федеральном телеканале. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала "Россия".

Ранее во время выставки, организованной в Большом Кремлевском дворце и посвященной наставничеству, учитель химии из липецкой школы Екатерина Сигарева рассказала о своем участии в телешоу "Классная тема!" президенту России Владимиру Путину. Президент пообещал следить за телешоу, отметив важность популяризации профессии учителя.

"5 января в эфире телеканала "Россия" состоялся финал второго сезона федерального проекта "Классная тема!", определивший путем зрительского голосования победителя педагогического соревнования. Главный приз - возможность создать собственное авторское шоу на одном из федеральных каналов - завоевала учитель химии из Липецка Екатерина Сигарева", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что цикл авторских программ учителя химии Екатерины Сигаревой в ближайшее время появится на ресурсах ВГТРК. В рамках федерального проекта "Классная тема!" В 2023 году было подано 7 000 заявок, при этом до финала дошли 7 участников: из Москвы, Казани, Горловки, Батайска, Ялты, Выксы и Липецка.

"Для меня эта победа - победа над собой. Вся история участия в "Классной теме!" для меня про раскрытие своих возможностей и про радость, потому что, когда я узнала про проект в прошлом году, для меня участие в нем было чем-то невероятным и недостижимым. Вывод один: возможно все и даже больше. Действуйте, и у вас все получится, пусть и не с первого раза", - приводят в пресс-службе слова Сигаревой.

Проект "Классная тема!" организован Министерством просвещения РФ по поручению президента. В 2023 году конкурс проходил во второй раз. Учителям предоставлялась возможность продемонстрировать навыки работы с аудиторией, умение творчески организовать учебный процесс, понятно объяснить материал, заинтересовать зрителей предметом. В конкурсе принимали участие учителя физики, химии, математики, биологии, географии, истории, русского языка и литературы из любого региона РФ.