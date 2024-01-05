Во Франции 2023 год стал вторым в рейтинге самых жарких лет за всю историю наблюдений

Среднегодовая температура оказалась на 1,4 градуса выше климатической нормы 1991-2020 годов, сообщила метеорологическая служба Meteo France

ПАРИЖ, 5 января. /ТАСС/. 2023 год стал вторым в списке самых жарких лет во Франции за всю историю наблюдений. Об этом сообщила национальная метеорологическая служба Meteo France.

"Со средней температурой 14,4 градуса по Цельсию 2023 год стал вторым самым теплым годом во Франции после 2022 года. Среднегодовая температура оказалась на 1,4 градуса выше климатической нормы 1991-2020 годов", - говорится в отчете.

Пальму первенства таким образом удерживает 2022 год, когда во Франции была зафиксирована рекордная средняя температура 14,5 градуса. Однако если во Франции 2023 год лишь немного не добрал до температурного рекорда, то в мире этот год стал самым жарким, согласно данным европейской программы по изучению климата Copernicus.

Также метеорологи указывают на серьезную разницу в уровне осадков в различных регионах Франции. Если в целом по стране они были в пределах нормы, то, например, в департаменте Па-де-Кале на севере страны с 15 октября по 4 января выпало более 500 мм осадков, что вдвое выше нормы, местами же уровень превышал 800 мм. Также сильные дожди были в Северных Альпах и в северном регионе О-де-Франс. Напротив, в исторических областях Лангедок и Руссильон, а также на острове Корсика уже который год подряд наблюдается дефицит осадков.