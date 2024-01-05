Сын богатейшего человека Франции возглавил подразделение часовых брендов LVMH

Фредерик Арно до настоящего времени был гендиректором производителя люксовых часов и хронометров TAG Heuer

ПАРИЖ, 5 января. /ТАСС/. Сын миллиардера Бернара Арно Фредерик назначен директором нового подразделения группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), которое будет управлять принадлежащими группе брендами производителей часов. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на внутренний документ компании.

До настоящего момента 29-летний сын Арно был генеральным директором швейцарского производителя люксовых часов и хронометров TAG Heuer - эту должность он занимал с 2020 года. Свою карьеру он начал в принадлежащей отцу группе LVMH в 2017 году с руководящей должности на направлении цифровых технологий и коммуникаций.

Подразделение LVMH Montres объединяет бренды Hublot, Tag Heuer и Zenith. Согласно документу, на который ссылается телеканал, на новой должности Фредерик Арно будет отчитываться перед главой более крупного подразделения Montres & Joaillerie, которое контролирует и производителей ювелирной продукции Chaumet, Tiffany&Co, Bulgari, Fred и Repossi.