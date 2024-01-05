В Сочи чайные плантации посетили рекордные 30 тыс. туристов

В экскурсионную программу входит посещение мацестинской чайной фабрики, малой плантации в 1,7 га при фабрике, а также дегустация чая

КРАСНОДАР, 5 января. /ТАСС/. Число туристов, посетивших чайные плантации крупного экспортера краснодарского чая - Мацестинской чайной фабрики в Сочи, в 2023 году составило 30 тыс. человек. В сравнении с аналогичным периодом допандемийного 2019 года (6 тыс. туристов) цифра увеличилась в рекордные пять раз, сообщила ТАСС руководитель службы маркетинга группы компаний "Мацеста чай" Turshu's Ольга Чебанюк.

"Одно из важных направлений работы для нас - это агротуризм. Гости могут узнать все о процессе создания чая и продегустировать лучшие сорта. В 2023 году наши объекты посетили рекордные 30 тыс. человек, в сравнении с 2022 годом количество посетителей выросло на 10 тыс. человек", - сказала собеседница агентства, уточнив, что в 2019 году объекты посетили порядка 6 тыс. человек.

В экскурсионную программу на "Мацеста чай" входит посещение мацестинской чайной фабрики, малой плантации в 1,7 га при фабрике, а также дегустация чая на чайной террасе. "Посетители могут приехать на чайные плантации в любое время года, в том числе и во время новогодних праздников. Помимо экскурсии, мы приглашаем туристов на дегустацию черного и зеленого чая на просторной террасе. В настоящий момент наше предприятие предлагает более 120 наименований чайной продукции", - добавила Чебанюк.

Группа компаний "Мацеста чай" Turshu's - крупнейшее предприятие чаеводческой отрасли России, объединяющее ООО "Мацестинская чайная фабрика" и АО "Мацестинский чай", который ведет свою историю с 1947 года. Чайные плантации находятся в экологически чистой Мацестинской долине среди горных массивов Кавказского хребта. Мацестинский чай продолжает возрождение плантаций, пришедших в запустение в 1990-е годы, заросших деревьями и кустарниками, а также уход за реконструированными площадями.