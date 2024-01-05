В Псковской области завершили реставрацию церкви Входа Господня в Иерусалим

Храм XIX века является объектом культурного наследия регионального значения

ПСКОВ, 5 января. /ТАСС/. Специалисты завершили реставрацию церкви Входа Господня в Иерусалим, расположенной в деревне Посолодино в Псковской области. Храм XIX века является объектом культурного наследия регионального значения, сообщила пресс-служба АНО "Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)".

"Завершены ремонтно-реставрационные работы в церкви Входа Господня в Иерусалим в деревне Посолодино Плюсского района Псковской области. Церковь построена в 1896-1901 годах священником Петром Кулигиным и его сыном - священномучеником протоиереем Николаем Кулигиным по проекту инженера Андреева. Это один из самых больших храмов на Псковской земле. Общая площадь - 800 кв. м", - говорится в сообщении. Отмечается, что храм был закрыт в 1937 году, тогда же арестовали священника Василия Смирнова.

По данным пресс-службы, специалисты отремонтировали кровлю, фасад, цокольную часть, а также ступени у входа в храм. "Заменены полы, оконные и дверные заполнения, установлены печи и лестницы для подъема на колокольню. Устроена молниезащита", - указано в сообщении.