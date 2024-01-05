В Белгороде сообщили о составлении реестра восстановительных работ

Город условно поделили на секторы, за каждым из которых закрепили главу муниципального образования области

ТАСС, 5 января. Власти составили реестр восстановительных работ в Белгороде после обстрелов со стороны ВСУ, в город прибыли главы муниципальных образований Белгородской области для оказания помощи мэрии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Что вижу по итогу осмотра? Реестр работ составлен, составлены графики по установке окон, балконов, отделке фасадов и внутренних помещений, кровельных работ. Все находится на контроле. Все руководители на местах", - написал Гладков.

Он отметил усиление темпов работ за счет бригад, которые приехали из Губкина, Старого Оскола, Нового Оскола и Яковлевского городского округа. В субботу в усиление приедут бригады из Белгородского района.

Город условно поделен на секторы, за каждым закреплен глава муниципального образования Белгородской области, приехавший помочь в работе по устранению последствий обстрелов. "Это главы округов: Губкинского - Михаил Александрович Лобазнов, Старооскольского - Андрей Валерьевич Чесноков, Яковлевского - Олег Александрович Медведев и Новооскольского - Андрей Николаевич Гриднев. Вместе с ними и руководителями подрядных организаций посмотрел, как идут работы в жилом секторе", - сообщил Гладков.

Губернатор также сообщил, что в двух домах на проспекте Славы уже установили окна, в доме на Народном бульваре заканчивают внутреннюю отделку. В доме №2 на 2-й Котлозаводской установили окна, также полностью обновят поврежденную крышу. В доме на улице Николая Чумичова, по словам Гладкова, подрядчик слабо выполняет поставленные объемы работы.

Как ранее сообщал Гладков, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород, Шебекинский и Грайворонский городские округа, территории Белгородского, Краснояружского и Волоконовского районов Белгородской области. В Белгороде сработала система ПВО, было сбито 10 воздушных целей. В больницах Москвы и Белгородской области находятся 74 раненых, в реанимации в Москве - 20 человек. В результате обстрелов в ночь на пятницу в Белгороде были повреждены 92 квартиры и 10 многоквартирных домов, 1 частное домовладение, 4 хозяйственных субъекта, осколками посечен 31 автомобиль.