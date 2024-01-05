На западе Украины жители села отказались снести памятник советскому солдату

На общем сборе села Пушкино Закарпатской области решение не демонтировать скульптуру с постамента воинам-односельчанам приняли единогласно, сообщается в Telegram-канале "Деколонизация. Украина"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Жители села Пушкино Закарпатской области на западе Украины отказываются демонтировать памятник советскому солдату. Об этом сообщается в Telegram-канале "Деколонизация. Украина".

Telegram-канал опубликовал фотографию ответа местных властей на запрос о сносе памятника. "Учитывая неизменное и неуклонное общественное мнение жителей села Пушкино, демонтаж памятника проводится не будет", - говорится в документе за подписью главы сельского совета.

Уточняется, что 24 декабря проводился общий сбор жителей села, на котором единогласно было принято решение не демонтировать скульптуру с постамента воинам-односельчанам. Радикально настроенный Telegram-канал советует Службе безопасности Украины провести профилактический разговор со старостой села.

Ранее на западе Украины с должности сняли старосту села Смыков во Львовской области Виталия Левицкого, который взобрался на монумент советскому солдату и не дал его снести.

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.