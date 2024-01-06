Новый год в "Артеке" отпраздновали около 300 детей военнослужащих

Для них организовали экскурсию по международному детский центру, культурную программу

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 января. /ТАСС/. Международный детский центр (МДЦ) "Артек" организовал празднование Нового года для 1,5 тыс. детей, в том числе для порядка 300 детей военнослужащих, сообщили ТАСС в пресс-службе "Артека".

"5 января 2024 года "Артек" подарил детям Крымского полуострова новогодний праздник. На "Артек-арене" собрались почти 1,5 тыс. школьников, в числе которых около 300 детей из семей военнослужащих и мобилизованных Республики Крым и Севастополя, а также более 1 000 детей сотрудников международного детского центра", - сказали в пресс-службе.

Для детей организовали экскурсию по "Артеку", культурную программу и праздничный обед. Как уточнила замдиректора "Артека" Татьяна Лопатько, празднование Нового года проводится по инициативе директора "Артека" совместно с Крымской республиканской организацией Общероссийского профсоюза образования второй год, в этом году к акции присоединилось Министерство образования Севастополя.

"На "Артек-арене" на 26 площадках развернулся "Город мастеров". Ребята попробовали себя в различных творческих и спортивных активностях. Смогли изготовить новогоднюю игрушку и открытку, создать линогравюру, мягкую игрушку, артековский магнитик, елочку с сюрпризом. Поучаствовали в туристической эстафете, сыграли в КВН и хоккей, познакомились с авиамоделированием и киберспортом, попробовали себя в технике шитья "Боро", в актерском мастерстве, рокфишинге и бисероплетении", - добавили в пресс-службе.