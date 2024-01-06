Гидрометцентр спрогнозировал потепление в Московском регионе в первые рабочие дни

Ожидаются также снег и ветер с порывами до 8-10 м/с

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Потепление до минус 10 градусов днем ожидается в Московском регионе в первые после новогодних каникул рабочие дни. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В первые два рабочих дня в Московском регионе будет повышение температуры. Прогнозируется около минус 20 градусов ночью и минус 10 градусов днем. Это можно назвать потеплением в кавычках, все равно температура будет ниже нормы на 7 градусов", - сказал он.

По данным Гидрометцентра, в первые рабочие дни также ожидаются снег и ветер с порывами до 8-10 м/с.

"При ветре температура, конечно, будет ощущаться ниже", - добавил метеоролог.