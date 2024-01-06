Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством

В традиционном Рождественском послании патриарх также призвал не бояться "тревожных обстоятельств нынешнего времени"

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с наступающим праздником Рождества Христова духовенство и верующих, в традиционном Рождественском послании он напомнил о "великой спасительной силе любви" и призвал не бояться "тревожных обстоятельств нынешнего времени". Обращение патриарха опубликовано на сайте издательства Московской патриархии и епархиальных ресурсов Русской православной церкви.

"Любовь - настоящая причина и движущая сила божественных поступков. Он привел в бытие мир и сотворил человека, щедро наделив его дарами. По любви пришел спасти его, когда тот отпал от общения со своим Творцом. По предназначению Создателя весь смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы и мы "любили друг друга", - говорится в обращении.

Говоря о том, как этого достичь в мире, "где столько зла и ненависти", предстоятель Русской церкви отметил, что для этого "прежде всего необходимо открыть и отдать свое сердце Богу". Он призвал "прославлять воплотившегося Христа не только прекрасными песнопениями и поздравительными сообщениями, но прежде всего - добрыми делами".

"Поделимся светлой рождественской радостью с нуждающимися, согреем нашей заботой ближних, посетим больных и обремененных скорбями. Утешим и поддержим унывающих, покроем молитвой "всех в смятении и печали сущих", - говорится в послании.

По словам патриарха, сила любви исцеляет равнодушие и злобу, ненависть и обиды, она также "смягчает нравы ожесточенных и исправляет многие кривизны общественных отношений". Если верующие будут так поступать, то они действительно исполнят свое христианское призвание, отмечается в обращении.

"Будем помнить о том, что если сам Вседержитель <...> заключил в свои объятия человеческую историю и обещал "пребыть с нами во все дни до скончания века", то нам нечего страшиться и бояться тревожных обстоятельств нынешнего времени. Откликаясь на великую любовь Спасителя, научимся же полностью вверять себя Господу и уповать на его благой промысл", - добавил патриарх.