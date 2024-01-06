Национальный проект "Беспилотные авиасистемы" опубликуют в январе

Ожидается, что к 2030 году будут производить более 32 тыс. авиабеспилотников в год, сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Мария Амирджанян/. Одним из наиболее перспективных направлений роста отрасли в ближайшие несколько лет должны стать авиабеспилотники: как сообщили ТАСС в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, согласно новому нацпроекту "Беспилотные авиационные системы", который был окончательно утвержден в конце декабря, к 2030 году планируется производить более 30 тыс. гражданских БПЛА в год.

В России уже запущено несколько экспериментов по доставке посылок дронами, по трассе М-11 Москва - Петербург летом 2023 года начали курсировать беспилотные грузовики, а в Москве и еще нескольких городах заказы доставляют роботы-курьеры "Яндекса". Не обошли вниманием беспилотный транспорт и железнодорожники - РЖД активно присматриваются к беспилотным технологиям и летом 2024 года планируют запустить беспилотные "Ласточки" на МЦК.

По мнению исполнительного директора агентства "Авиапорт" Олега Пантелеева, в первой половине 2020-х шла отработка нормативной базы, разрабатывались решения для интеграции беспилотников в единое воздушное пространство, нацпроект же ускорит процесс проникновения беспилотных технологий в экономику.

"Особое внимание уделяется системному подходу - поддержка выстраивается на разных этапах жизненного цикла беспилотников, на разных уровнях так, чтобы во внедрении передовых решений не было "белых пятен" - этапов жизненного цикла, на которых новации могут разбиться о стену административных барьеров или экономической нецелесообразности", - отметил Пантелеев.

Темпы строительства беспилотников

Национальный проект по БАС и пять сопутствующих ему федпроектов планируется опубликовать в январе, сообщили ТАСС в секретариате Белоусова. Но о некоторых отраслевых показателях можно говорить уже сейчас. Так, ежегодный объем производства БАС к 2030 году (за исключением образовательных беспилотников) запланирован в объеме 32,5 тыс. штук. "Это выше почти в три раза текущего объема производства. При этом планируется, что доля российских БАС составит 70% рынка в этих типах БАС", - отметили в секретариате.

Для сравнения, по данным Минпромторга, в 2023 году выпуск БАС может составить порядка 6 тыс. штук (итоговые данные по году пока недоступны), в 2024 - почти 11,7 тыс. штук. "Это те объемы, которые затрагивают БАС со взлетной массой от 1 кг и выше. Предполагаем, что отечественные производители имеют все возможности для достижения этих показателей", - отметили в пресс-службе Минпромторга.

Консолидатором федерального спроса на БАС станет лизинговая ГТЛК, которая также планирует запустить первый в России маркетплейс дронов и, более того, развивает собственного оператора дронов - "Беспилотные авиационные системы" (создан совместно с фондом НТИ в 2022 году).

При этом планируется, что объем финансирования национального проекта за счет бюджетных средств до 2030 года составит почти 700 млрд рублей, пояснили в секретариате Белоусова. В 2024 году финансирование запланировано в размере 46,4 млрд рублей, 117 млрд рублей в 2025 году и по 149 млрд рублей в 2025 и 2026 годах. "Нужно отметить , что в принятом законе о бюджете на 2024-2026 годы в полном объеме предусмотрены суммы на 2024 год, в 2025 и 2026 г. предварительно предусмотрены суммы по 10 млрд рублей. В очередном бюджетном цикле 2025-2027 годов в течение лета-осени 2024 года бюджет с учетом актуальной ситуации планируется привести к паспортным параметрам нацпроекта", - пояснили в секретариате.

Где будут создавать и испытывать беспилотники

Коммерческое применение авиабеспилотников сейчас строго увязано с нормативно-правовым регулированием как с точки зрения учета и сертификации самих БПЛА, так и с точки зрения их использования в общем воздушном пространстве и безопасности. Так, например, во многих регионах действует запрет на использование беспилотников. При этом сейчас в части регионов действует экспериментальный-правовой режим (ЭПР), который позволяет использовать БПЛА в отдельных случаях.

В ноябре Минэкономразвития сообщало, что беспилотники тестируют уже более чем в 20 регионах. Также ведомство предлагает исключить беспилотники, которые используют для нужд сельского хозяйства, из режимов запрета на полеты. Так, например, в Башкортостане после введения ЭПР налажена крупноузловая сборка агродрона А60-Х и БАС-200 (проект "Вертолетов России"), в целом же в регионе планируется применять дроны для работ по сельскому хозяйству, грузоперевозок и мониторингу трубопроводов и ЛЭП. В татарстанском Иннополисе также планируют развернуть широкий эксперимент по использованию БАС в городской среде (аэродоставка), эксперимент по использованию дронов запланирован в московском индустриальном парке "Руднево" и в Петербурге. Более того, в конце 2023 года компания "Транспорт будущего" открыла завод по производству беспилотников в ОЭЗ "Тольятти".

Наиболее крупными производителями БАС, по данным Минпромторга, являются "Геоскан", "Аэромакс", "Агримакс. Аэро", "Финко". "Но он [круг известных производителей гражданских БПЛА] неуклонно пополняется новыми членами, например, фирма "Транспорт будущего", входящая в группу "Эфко", реализует проект по строительству завода по выпуску БАС в Самарской области, а недавно на Сахалине прошел успешно эксперимент по доставке биоматериала беспилотником, разработанным компанией "Дрон солюшнс", в Бурятии протестирована транспортировка медицинских препаратов машиной, созданной фирмой "Аэроком", - отметили в Минпромторге. - Мы видим, как новая для России отрасль беспилотной авиации постепенно обретает реальные контуры".

При этом в секретариате Белоусова подчеркнули, что в 2022-2023 годах наибольшую популярность БАС имели в энергетике (на отрасль пришлось свыше 40% спроса на беспилотники), сельском хозяйстве, потребительском секторе, транспорте и логистике. Как отметил Пантелеев, экспертное сообщество также выделяет наиболее перспективными отраслями применения БАС - зондирование, мониторинг и патрулирование различных гражданских объектов, геодезические работы. "Решение проблемы быстрого просмотра отснятого материала (сейчас компетентные органы должны просмотреть фото- и видеоматериалы, полученные с беспилотников, прежде чем результаты съемок будут допущены в хозяйственный оборот) может в сжатые сроки кратно увеличить емкость рынка", - отметил он.

"Уже можно констатировать доказанные эффекты от использования БАС: рост производительности труда в с/х в 2 раза при обработке растений, снижение на 13% затрат на агрохимикаты, снижение в 8 раз риска аварий за счет объективной инспекции линий электропередач, в 5 раз выше скорость инспекций, снижение затрат на воздушное патрулирование газопроводов в 3 раза, снижение на 20% стоимость комплексных кадастровых работ, снижение в 2 раза стоимости полевых работ в геологоразведке", - отметили в секретариате первого вице-премьера.

Сертификация и управление воздушным движением БАС

Внедрение БАС в экономику - комплексный вопрос, который в том числе решается и авиавластями. Так, например, в конце декабря Росавиация выдала первые в российской истории сертификаты летной годности для беспилотных гражданских воздушных судов массой более 30 кг. Сертификат необходим для подтверждения права беспилотника находиться в воздушном пространстве, фактически это допуск к полетам.

Более того, в ближайшее время планируется решить вопрос интеграции беспилотников в общее воздушное пространство для избежания конфликтов с воздушными судами.

"Строго говоря, сегодняшние "беспилотные" технологии не являются беспилотными - в контуре системы остается внешний пилот, который контролирует полет и может в любой момент скорректировать полетное задание, приземлить летательный аппарат и так далее. Это означает, что потенциал снижения затрат еще далеко не исчерпан, ведь мы не исключили человека и человеческий фактор. Будущее - за гораздо более автономными системами, в которых человек будет не управлять беспилотниками, не программировать их, а ставить им задачи на понятном для себя языке", - резюмировал Пантелеев.