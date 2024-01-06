Приморский океанариум за год принял более 19 тыс. школьников по просветительским проектам

Это рекорд показатель для учреждения

ВЛАДИВОСТОК, 6 января. /ТАСС/. Приморский океанариум в 2023 году году принял более 19 тыс. школьников в рамках просветительских проектов, не считая посещений в обычном режиме. Как рассказала ТАСС директор Приморского океанариума Ольга Шевченко, для учреждения это стало рекордным показателем.

"Только по одному проекту "Арсеньевская карта", который реализуется совместно с министерством образования Приморского края, в прошедшем году нас посетило более 8 тыс. школьников. По другому, уже нашему, проекту "Просветительская среда" пришло около 10 тыс. участников, среди которых были как дети дошкольного возраста и школьники, так и студенты, преподаватели, воспитанники детских домов, коррекционных домов-интернатов, социально-реабилитационных центров. И это рекорд Приморского океанариума", - рассказала Шевченко.

Она добавила, что в 2024 году продолжится запуск новых проектов. В частности, планируется посещение в формате пришкольного лагеря в летнее время. В течение 10 дней дети 7-10 лет смогут каждый день проводить в океанариуме полдня, узнавая что-то новое об острове Русском: его прошлом и настоящем, животном и растительном мирах.

Приморский океанариум создан по поручению президента РФ Владимира Путина и стал одним из наиболее популярных туристических мест региона. Океанариум является частью Национального научного центра морской биологии им. Жирмунского ДВО РАН. Это первый и единственный океанариум страны, который входит в структуру Министерства науки и высшего образования.