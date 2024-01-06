Умер кот Виктор, которого "Аэрофлот" не пустил в самолет из-за лишнего веса

Кот по кличке Виктор и его хозяин Михаил Галин

Кот по кличке Виктор и его хозяин Михаил Галин

Владелец животного Михаил Галин отметил, что его питомец прожил свою жизнь достойно

ВЛАДИВОСТОК, 6 января. /ТАСС/. Кот Виктор, которого осенью 2019 года не пустили на борт самолета авиакомпании "Аэрофлот" из-за лишнего веса, умер.

Об этом сообщил владелец животного Михаил Галин на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Кот, который прожил свою жизнь достойно и сделал для этого мира больше, чем многие люди. Беги по радуге, кот Виктор", - написал Галин.

В ноябре 2019 года житель Владивостока Галин, летевший из Риги домой через Москву, рассказал, как его кота по кличке Виктор при пересадке отказались пустить в салон самолета. Кота потребовали сдать в багаж из-за того, что он весил на 500 г больше, чем позволяют правила "Аэрофлота". Галину пришлось взвешивать вместо своего питомца другую кошку. Так он ввел в заблуждение сотрудников аэропорта и пронес кота на борт самолета.