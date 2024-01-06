В Москве ожидаются гололедица и до минус 17 градусов

Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, небольшой снег, гололедица ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от минус 15 до минус 17 градусов. В ночь на воскресенье температура воздуха может составить до минус 25 градусов, ожидаются небольшой снег, местами гололедица.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от минус 14 до минус 19 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до минус 28 градусов.

Днем ветер юго-восточный, 2-7 м/с, в ночь на воскресенье - северо-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.