Станция Любино в Омской области войдет в "Императорский маршрут"

Речь идет об историко-культурном туристическом проекте, объединившем 29 регионов России

ОМСК, 6 января. /ТАСС/. Омская железнодорожная станция Любинская (Любино), на которой 28 апреля 1918 года поезд с царской семьей был развернут в Екатеринбург, где позже Романовых убили, войдет в федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут", сообщила ТАСС замначальника управления по развитию туризма министерства культуры Омской области Татьяна Геер.

"Это ключевая точка [в судьбе императорской семьи]. Есть исторический факт, что поезд, который вез царствующих особ, делал остановку на несколько часов на станции Любинская. Потом поезд развернули на Екатеринбург. Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, которое курирует данный проект, приняло решение об обязательном включении в "Императорский маршрут" посещение этой станции, поэтому мы представили заявку в экспертный совет на определение туристского маршрута в качестве национального", - сказала Геер.

По ее словам, эта часть маршрута помимо экскурсии на станции Любинской, осмотра часовни в честь Николая II и его семьи, посещения местного историко-краеведческого музея, включает экскурсионную программу "Транссиб в истории императорской семьи". Туристов познакомят с историей железных дорог, железнодорожными технологиями, интерьером старинных поездов, а также с развитием Западно-Сибирской железной дороги и ролью императорской семьи в ее становлении.

Основная часть трехдневного турмаршрута проходит в Омске. Там туристы побывают на объектах, которые посетил Николай II, приезжая в сибирский город цесаревичем, - генерал-губернаторский дворец, набережную, исторический Любинский проспект, кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы, в основание которого первый камень заложил цесаревич. Программа включает посещение омских музеев и других достопримечательностей.

Проект "Императорский маршрут" охватывает места памяти представителей императорской фамилии, места их пребывания, официальных визитов, паломничеств и путешествий. Сейчас он объединяет 29 регионов почти через всю Россию - от Петербурга и Москвы до Поволжья, Прикамья, Сибири и Дальнего Востока. Концепция проекта предполагает постоянное расширение географии и содержания маршрутов, знакомство туристов с разными сторонами жизни императорской семьи.