Эксперт: нарушителей на электросамокатах можно будет выявлять с помощью Face ID

Представитель компании-разработчика комплексов Сергей Кусов также отметил возможность внедрить специальные номерные знаки, закрепив их за каждым таким участников дорожного движения

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Дорожные камеры смогут выявлять нарушителей ПДД на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ), если расширить их функционал - применить Face ID, либо внедрить специальные номерные знаки, закрепив их за каждым таким участников дорожного движения. Об этом сообщил ТАСС представитель компании-разработчика комплексов Сергей Кусов.

"В настоящее время мы видим два направления, которые позволят по камерам выявлять нарушителей на электросамокатах, моноколесах и других СИМ. Первое - расширить функционал дорожных камер, оснастив их возможностью распознавания лиц Face ID, так как скорость такого транспортного средства относительно невелика и лицо человека, управляющего им, доступно для идентификации. Но для этого нужна актуальная база лиц водителей СИМ. И есть другая возможность контроля - закрепить на каждом СИМ читаемый номерной знак", - сказал он.

Например, по словам Кусова, при передвижении на моноколесе номер можно размещать на затылочной области шлема. Это, в том числе, будет способствовать его обязательному ношению и повышению безопасности, поскольку сейчас многие шлем не используют, подвергая себя серьезной опасности при езде. На электросамокатах номерной знак может быть установлен на руле, считает представитель компании-разработчика. Более того, разработанные компанией камеры могут его распознавать даже, если номерной знак будет закреплен вертикально, вдоль рулевой стойки.

"В принципе, так как мы работаем с мотоциклами, нам достаточно характеристики номерного знака таких же размеров (тип 4 и его варианты) и на средствах индивидуальной мобильности. В таком случае контролировать по камерам их передвижение и фиксировать нарушения не будет проблемой. Размер двухстрочного номерного знака вполне реально закрепить на многих СИМ", - подчеркнул он. Кроме того, как отметил Кусов, возможен и гибридный вариант контроля, так как далеко не всегда владелец СИМ и управляющее им лицо это один и тот же человек. "Если мы хотим безопасности на дорогах и тротуарах, то нужно искать пути, как ее обеспечить", - подчеркнул представитель компании-разработчика.

Использование камер фотовидеофиксации для контроля за скоростью электросамокатов требует серьезных изменений законодательства (КоАП), сообщили ранее ТАСС в силовых структурах. С 1 марта 2023 года вступили в силу поправки в ПДД, согласно которым электросамокаты, электрoскейтборды, гирoскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам. Их масса не должна превышать 35 кг.